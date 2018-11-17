Ошибки медиков во время операций можно предотвратить

Специалисты из Университета Манчестера считают, что половину врачебных ошибок во время операций и оказания первой медицинской помощи можно предотвратить.

Согласно статистике, около 12% людей, обращающихся за помощью в больницы, испытывают физический или эмоциональный вред из-за ошибки медиков.

Авторы работы проанализировали около 70 исследований, в которых рассматривалась эта проблема, а также опросили около 330 000 пациентов в больницах, чтобы выяснить, в какой области медицины ошибки совершаются чаще всего.

Больше всего врачебных ошибок было совершено в интенсивной терапии и хирургии, а самый низкий процент нарушений — в акушерстве. Около половины вреда было классифицировано как легкое, около трети — умеренное, а 12 процентов — как тяжелые.

С помощью компьютерной модели ученые посчитали, что в хирургических операциях около 23% случаев могли быть предотвратимы, случайные инфекционные заражения можно было избежать в 16%, а неправильные схемы лечения исправить в половине случаев.

В нашем исследовании мы не успели взять все области медицинской деятельности, но все еще впереди. Наши наработки могут медицинским учреждениям оценить качество работы врачей и сократить ошибки, — пояснили авторы исследования.

Сейчас в медицинской практике появляется все больше роботов, которые умеют выполнять не только мелкие поручения, но и проводить серьезные операции. Например, в нескольких американских больницах работают роботы-хирурги, проводящие операции по удалению опухолей.

Пока что такие операции проводятся под контролем настоящих врачей, но уже сейчас статистика удачных операций сравнима с обычными хирургами.

Авторы исследования предлагают внедрять современные технологии в медицину. Так количество врачебных ошибок будет сокращаться, считают ученые.