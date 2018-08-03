найти ×
   
  • USD +0.13
    62.95
  • EUR -0.12
    70.56
СохранитьСохранено0
×

00664

Зеленского припугнули телефонными разговорами с Путиным

Small f78f8d6c11
© Алексей Никольский/ТАСС

© Алексей Никольский/ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «партнеры Украины» пытались отговорить его от звонков российскому коллеге Владимиру Путину.

«Все, скажем так, партнеры Украины против того, чтобы я звонил Путину. Я решил позвонить Путину, потому что это вопрос прежде всего Украины, вопрос наших граждан», — заявил Зеленский на видео, опубликованном на его YouTube-канале.

Кто именно из «партнеров» отговаривал его от прямого общения с Путиным, Зеленский не уточнил.

В том же видео украинский лидер рассказал и о результатах звонка Путину: Зеленский огласился с предложением России по обмену удерживаемых в РФ украинцев и удерживаемых на Украине россиян по схеме «всех на всех», но начать предложил с украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.

Напомним, первый телефонный разговор Владимира Путина и Владимира Зеленского состоялся 11 июля и носил, согласно заявлению Кремля, ознакомительный характер.

Перед этим между президентами состоялся заочный обмен мнениями через СМИ: Зеленский несколько раз заявлял о своей готовности к переговорам с Россией и демонстрировал готовность отстаивать украинские интересы при общении с Кремлем, в том числе по теме Крыма. В ответ Путин поставил условием улучшения российско-украинских отношений исполнение Владимиром Зеленским его предвыборных обещаний о мирном разрешении конфликта в Донбассе.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
10+ смешных случаев, когда матрица дала сбой и создала клонов
14255849читать позжечитаю позже
Тесты
Тест: Что думают о вас окружающие?
5050809читать позжечитаю позже

главное

|статья

Кино
Мэрилин Монро: последний дубль

«Передо мной простирается будущее, и я не могу его дождаться». Из последних интервью Мэрилин Монро, июль 1962 г.

119027754читать позжечитаю позже

Город
В Сети появилась новая интерактивная карта столицы03 августа 2018

Презентована интерактивная карта столицы «Гигарама».

11135338читать позжечитаю позже