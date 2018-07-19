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Женщины поделились ошеломляющими фото до и после макияжа

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  • 17 июля 2019, 17:33
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

По утрам мало кто из людей выглядит свежо и красиво. Однако у женщин в этом плане есть важное преимущество — какой бы помятой ни проснулась девушка, она может замаскировать все недостатки с помощью косметики. Несколько таких героинь опубликовали свои фотографии до и после макияжа в соцсетях. И разница на них просто ошеломительна. Поэтому в следующий раз, когда вы проснётесь после бурной вечеринки или поутру обнаружите огромное пятно на лбу и синяки под глазами, не нужно паниковать, вооружайтесь красками и кисточками и преображайтесь, — советует издание TheSun.

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Многие из этих перевоплощений настолько поразительны, что в них сложно поверить, однако мы-то с вами знаем, как сильно может поменять человека похудение или набор веса, употребление наркотиков или отказ от алкоголя, появление в семье ребёнка, искусный макияж и даже поза на фотографии.

А что вы думаете о таких преображениях?

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