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Профессор РАН рассказал, как лингвисты помогают ловить наркокурьеров

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© ИТАР-ТАСС/ Геннадий Хамельянин

© ИТАР-ТАСС/ Геннадий Хамельянин

Лингвисты регулярно привлекаются следственными органами для анализа записей переговоров наркокурьеров с покупателями, сообщил заведующий отделом Института русского языка РАН, профессор Высшей школы экономики Анатолий Баранов.

«В таких экспертизах, преимущественно, анализируются записи так называемой «прослушки», — рассказал он в беседе с ФАН.

По его словам, наркодилеры говорят о «закладках» и поставке товара, часто используя специальный код, чтобы их нельзя было легко вычислить.

Задача лингвистической экспертизы подобных разговоров — восстановить и реконструировать скрытую в них информацию.

Например, может прозвучать такая фраза: «Свежая партия молока прибыла, забирай на старом складе». «В этих случаях лингвисты интерпретируют содержание этих фраз», — пояснил собеседник издания.

Однако он признал, что иногда даже для специалистов крайне сложно провести фонетическое и семантическое исследование аудиозаписей.

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