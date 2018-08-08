Куда ходили на свидания наши далекие предки

Австралийские ученые из Университета Аделаиды провели крупное исследование, в ходе которого определили районы, в которых наши древние предки скрещивались с неизвестными видами людей.

Специалисты сравнили ДНК современных и древних людей и выяснили, что наши далекие предки, покинув Африку, начали активно «ходить на свидания» с другими видами людей.

На разных территориях они встретили неандертальцев и денисовцев, с которыми вступали в связи. Это доказывает небольшой процент неандертальских генов в ДНК современных людей.

Чаще всего наши предки скрещивались на островах Юго-Восточной Азии, где сохранились генетические следы скрещивания еще как минимум с двумя видами родственников, происхождение которых неизвестно.

Наши исследования показывают, что пути сапиенсов и неизвестных «вымерших гоминин № 1» пересеклись на юге Азии. Позднее состоялось свидание с «вымершими гомининами № 2» в районе Филиппин, Явы, Борнео и Суматры, — пояснили специалисты.

Предыдущие исследования показывали, что расселение древних гоминид было сложным процессом, и получив новые генетические данные, история стала еще запутаннее.

Скорее всего, островную часть Юго-Восточной Азии населяли несколько архаичных групп людей, которые не знали о существовании друг друга, пока на их территориях не появился современные Homo.

Возможно, именно после этого и начались смешивания разных видов древних людей.