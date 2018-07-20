«Наци-лорд» Алексей Макеев получил 37,5 года тюрьмы за убийство в Мексике

Суд в мексиканском штате Кинтана-Роо огласил приговор гражданина России Алексея Макеева, который ранее был признан виновным в убийстве местного жителя в 2017 году. Макеев получил 37 с половиной лет тюрьмы и штраф в размере 405 тысяч песо (около 1,3 миллиона рублей).

Проживавший в Мексике выходец из подмосковного города Электросталь несколько лет подряд крайне грубо и вызывающе вел себя по отношению к жителям мексиканского Канкуна, снимая свои выходки на видео и публикуя записи в YouTube. Благодаря этому он стал известен среди пользователей Сети как видеоблогер Alextime с прозвищем Наци-лорд.

В ноябре 2016 года полиция Мексики на короткое время задерживала Макеева, о чем он сам сообщал в своем видеоблоге, а в декабре 2016-го Национальный институт миграции Мексики потребовал от властей депортировать возмутителя спокойствия. Уже тогда местная пресса называла его «русским фашистом» и рапортовала о его оскорбительных выходках.



В 2017 году терпение жителей Канкуна лопнуло и 20 мая к дому Макеева явилась огромная толпа мексиканцев с явным намерением его линчевать. Полиция не приняла решительных мер, и россиянин решил обороняться самостоятельно. Местные СМИ опубликовали видеозапись, зафиксировавшую стычку Макеева и молодого мужчины по имени Карлос Эдуардо, которому Алексей нанес несколько ножевых ранений. Раны оказались смертельными и молодой человек погиб. Сам Макеев был сильно избит, госпитализирован, пережил кому, а затем был помещен под стражу.

В посольстве России в Мексике не усмотрели нарушения основных прав Макеева в ходе судебного процесса, передает «РИА Новости». Дипломаты отметили, что уголовная статья, по которой россиянин признан виновным, предполагает возможность передачи осужденного на Родину. Не исключено, что часть своего срока Алексей Макеев будет отбывать в России.