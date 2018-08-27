Украина осталась хорошей для россиян наперекор всему

Новый опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что более двух третей россиян до сих пор хорошо относятся к Украине, несмотря на массу произошедших за последние пять лет негативных событий.

«Больше двух третей россиян (68%) заявили, что в целом хорошо относятся к Украине, 56% респондентов — в основном хорошо, еще 12% — очень хорошо. По данным опроса, для 30% россиян Украина — братская страна, для 28% — просто сосед, для 12% — угроза, а для 9% — враждебное государство», — пишет газета «Известия».

Плохо относятся к украинскому государству относятся только 12% опрошенных, а крайне неприязненно — лишь 9%. Также выяснилось, что так или иначе на Украине побывала половина опрошенных: россияне либо посетили эту страну как туристы, либо гостили у родственников, либо родились там, работали или заезжали во время командировки.



Напряженность в российско-украинских отношениях привела к тому, что лишь 3% опрошенных смогли назвать Украину стратегическим партнером России. По мнению 48% респондентов, между русскими и украинцами сейчас больше того, что разъединяет их, обратной точки зрения придерживается 36%.

Опрос проводился методом телефонного интервью среди 1600 респондентов в разных городах России.

Три месяца назад результаты похожего опроса публиковал «Левада-центр», тогда о своем негативном отношении к Украине заявили 56% опрошенных, а о позитивном — лишь 34% респондентов.