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Тест: Какое впечатление вы производите на окружающих?

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  • 16 июля 2019, 18:50
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Психологи уверены, что зависимость от мнения окружающих только вредит и губит нашу самооценку и предлагают многочисленные тренинги по освобождению от этого комплекса. Но иногда бывает крайне важно произвести хорошее впечатление на других людей. Будь то новый коллектив или вечеринка с незнакомцами. Пройдите наш ассоциативный тест, чтобы узнать, что думают о вас люди.

Вы согласны с результатом? Пишите в комментариях, а сам тест отправьте своим друзьям, которые любят порефлексировать на тему оценки окружающих.

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