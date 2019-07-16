Тест: Какое впечатление вы производите на окружающих?

Психологи уверены, что зависимость от мнения окружающих только вредит и губит нашу самооценку и предлагают многочисленные тренинги по освобождению от этого комплекса. Но иногда бывает крайне важно произвести хорошее впечатление на других людей. Будь то новый коллектив или вечеринка с незнакомцами. Пройдите наш ассоциативный тест, чтобы узнать, что думают о вас люди.

Вы согласны с результатом? Пишите в комментариях, а сам тест отправьте своим друзьям, которые любят порефлексировать на тему оценки окружающих.