Гидрометцентр предупредил москвичей о грозах и сильном ветре

По прогнозам синоптиков, в Москве 17−18 июля ожидаются дожди, грозы и ветер до 12−17 м/с.

Как сообщил ТАСС замдиректора Гидрометцентра Геннадий Елисеев, ближе ко второй половине дня 17 июля в столице вероятны дожди, местами сильные, а в отдельных районах грозы.

По его словам, 18 июля циклон продолжит свое влияние, поэтому будет облачно, местами пройдет сильный дождь, возможны грозы.

«Температура оба дня 21−23 градуса», — сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что 19 июля циклон начнет уходить, а погода — постепенно улучшаться.

На сайте столичного главка МЧС размещено экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях вечером 16 июля. В сообщении говорится, что погода начнет резко портиться в период с 17 до 22 часов. Ожидается гроза и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

В связи со штормовым предупреждением столичным рестораторам предложено убрать летние веранды, приводит ТАСС сообщение Департамента торговли и услуг. Рекомендовано укрепить все конструкции и закрыть зонты.