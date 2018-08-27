найти ×
   
  • USD -0.02
    62.81
  • EUR -0.18
    70.68
СохранитьСохранено0
×

-202156

Гидрометцентр предупредил москвичей о грозах и сильном ветре

Small f1a6d446e0
© Сергей Савостьянов/ТАСС

© Сергей Савостьянов/ТАСС

По прогнозам синоптиков, в Москве 17−18 июля ожидаются дожди, грозы и ветер до 12−17 м/с.

Как сообщил ТАСС замдиректора Гидрометцентра Геннадий Елисеев, ближе ко второй половине дня 17 июля в столице вероятны дожди, местами сильные, а в отдельных районах грозы.

По его словам, 18 июля циклон продолжит свое влияние, поэтому будет облачно, местами пройдет сильный дождь, возможны грозы.

«Температура оба дня 21−23 градуса», — сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что 19 июля циклон начнет уходить, а погода — постепенно улучшаться.

На сайте столичного главка МЧС размещено экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях вечером 16 июля. В сообщении говорится, что погода начнет резко портиться в период с 17 до 22 часов. Ожидается гроза и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

В связи со штормовым предупреждением столичным рестораторам предложено убрать летние веранды, приводит ТАСС сообщение Департамента торговли и услуг. Рекомендовано укрепить все конструкции и закрыть зонты.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Путешествия
Как живет «освобожденный» Донбасс: Северодонецк и Лисичанск — экс-ЛНР
464053362читать позжечитаю позже
Культура
Самая развратная женщина христианства на картинах, иконах и плакатах
23460740читать позжечитаю позже

главное

|статья

История
Государство против семьи: как донос довел до теракта

Осада Руби-Ридж — это история о том, как государственная машина решила уничтожить одну отдельно взятую семью и проиграла.

34617886читать позжечитаю позже
|статья

Экономика
Почему Индия не платит за российское оружие27 августа 2018

Откажется ли Индия от российского оружия?

01553144читать позжечитаю позже