Не пропустите последнее лунное затмение, видимое в России до 2025 года
- 16 июля 2019, 11:08
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
В ночь с 16 на 17 июля 2019 года произойдет последнее лунное затмение, видимое в Европейской части России до 2025 года.
Луна пройдёт через южную часть земной тени и погрузится в нее на чуть больше половины своего диска. При чистом небе и отсутствии городской засветки, затмение смогут увидеть почти все города Европейской части России (кроме ее севера): Москва, Питер, Ростов-на-Дону, а также жители от Смоленска до Екатеринбурга, и от Питера до Сочи.
Наилучшими условия наблюдений будут в Крыму и на северном Кавказе, где высота Луны над горизонтом достигнет 20°, а летние погодные условия с большой вероятностью будут благоприятствовать наблюдениям.
Продолжительность теневого затмения составит 1 час 58 минут (с 23:02 мск до 02:00 мск).
Напомним, что лунное затмение наступает, когда Луна (в фазе полнолуния) входит в конус тени, отбрасываемой Землёй. Сегодня, 15 июля, состоится частное теневое лунное затмение.
Ход затмения
16 июля в 21:43 мск Луна коснется земной полутени — в это время начнется полутеневое затмение. Сначала его будет плохо видно, но по мере приближения к краю земной тени, потемнение станет все более заметным.
В 23:01 мск 16 июля наш спутник полностью погрузится в земную полутень и коснется земной тени — начало частного затмения. Тогда потемнения на Луне станут более отчетливыми.
В 00:31 мск 17 июля наступит максимальная фаза частного затмения — чуть больше половины диска Луны окажется в южной части земной тени. В этот момент яркость потемнения будет максимальной.
В 02:00 мск Луна полностью выходит из земной тени — конец частных фаз и начало полутеневого затмения.
В 03:17 мск уже будет трудно разглядеть потемнения, так как Луна полностью выходит из земной полутени. Ночное светило снова засияет в полную силу.
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