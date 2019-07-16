Аналитики Stratfor отыскали недостатки С-400

Американское разведывательное агентство Stratfor опубликовало на своем сайте статью об «уязвимостях» российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф», в которой условием их эффективного использования названы высокая квалификация военного персонала и поддержка со стороны других систем противовоздушной обороны.

Аналитики Stratfor признали за системой С-400 несомненные преимущества, в том числе возможность наносить удар по целям разных классов и большой радиус действия. В недостатки «Триумфа» записали низкую эффективность против низколетящих ракет. «В конечном счете, эффективность ракетных комплексов „земля-воздух“ большой большой дальности зависит от страны, в которой они развернуты, и от того, как эта страна их использует», — подчеркнули эксперты.

Среди военных держав, которые способны с наибольшей эффективностью использовать ЗРК С-400, в компании Stratfor назвали Россию, Китай и Турцию, тем самым фактически отсоветовав остальным странам приобретать такие комплексы.

Публикация Stratfor появилась на фоне малоприятных для военного блока НАТО новостей о получении Турцией первого комплекта ЗРК С-400 из России, для чего российская транспортная авиация наладила настоящий воздушный мост, так как комплексы включают в себя массу разнообразной техники.

По данным турецким СМИ, Анкара после согласования с Москвой выбрала место для размещения первой батареи ЗРК на границе с сирийской провинцией Ракка. Накануне президент Турции Тайип Эрдоган особо отметил это событие на митинге, посвященном трехлетней годовщине попытки госпереворота. «Что об этом говорили? Что мы не купим, не сможем. Мы купили? Да! Мы, турки, стоим на данном нами слове», — заявил Эрдоган.

Президент уточнил, что новая турецкая система ПВО будет введена в строй в апреле 2020 года. Также на днях выяснилось, что в Россию направлены 100 специалистов из Турции для обучения работе на С-400.



Напомним, договор о поставке российских ракетных систем С-400 в Турцию был подписан еще летом 2017 года, и все эти годы власти США пытались добиться отмены контракта, угрожая прекратить поставки американских истребителей пятого поколения F-35 и предупреждая о возможности введения санкций. Однако Анкара отказывалась идти на уступки.

В начале июля президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что поставки российских ракетных комплексов в страну не приведут к серьезному ухудшению американо-турецких отношений, и что он легко сможет урегулировать разногласия с Вашингтоном.

