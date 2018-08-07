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Фотограф снял мир с дрона, и эти картины заставят вас ахнуть от восторга

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  • 16 июля 2019, 12:17
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Румынский фотограф Ови Д. Поп (Ovi D. Pop) — победитель множества международных конкурсов и обладатель престижных наград в области фотографии, в частности золотой медали Drone Awards 2018 в абстрактной категории. Мастер специализируется на портретах и уличных репортажных снимках, но его особая любовь — это аэрофото. За 20 лет практики фотограф наснимал множество удивительных видов с помощью дрона. Мы собрали для вас подборку снимков, которые покажут, как прекрасен наш мир с высоты птичьего полёта, и заставят вас ахнуть от восторга.

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Какая фотография впечатлила вас больше остальных?

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