Фотограф снял мир с дрона, и эти картины заставят вас ахнуть от восторга

Румынский фотограф Ови Д. Поп (Ovi D. Pop) — победитель множества международных конкурсов и обладатель престижных наград в области фотографии, в частности золотой медали Drone Awards 2018 в абстрактной категории. Мастер специализируется на портретах и уличных репортажных снимках, но его особая любовь — это аэрофото. За 20 лет практики фотограф наснимал множество удивительных видов с помощью дрона. Мы собрали для вас подборку снимков, которые покажут, как прекрасен наш мир с высоты птичьего полёта, и заставят вас ахнуть от восторга.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Какая фотография впечатлила вас больше остальных?