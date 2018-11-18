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Самолет «Победы» вернулся в аэропорт Казани из-за технической неисправности

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© Алексей Копаев/ТАСС

© Алексей Копаев/ТАСС

Экипаж лайнера Boeing-737−800 авиакомпании «Победа», совершавшего рейс Казань — Санкт-Петербург, принял решение прервать полет и экстренно вернуться в аэропорт вылета.

Как сообщает ФАН со ссылкой на источник в экстренных службах, на борту произошла нештатная ситуация.

Пресс-секретарь лоукостера Елена Селиванова сообщила РИА Новости, что самолет вернулся из-за технической неисправности, не влияющей на безопасность полета.

По данным паблика Baza, во время взлета загорелся один из двигателей лайнера и дым через систему вентиляции затянуло внутрь салона.

В итоге самолет успешно приземлился. В настоящее время проводится осмотр воздушного судна.

Позже Селиванова уточнила в беседе с РИА-Новости, что причиной возвращения самолета «Победы» в Казань стало попадание птицы в двигатель.

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