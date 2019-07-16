В реке Лене вблизи Якутска утонули трое детей и четверо взрослых

В реке Лене в Якутии погибли семь человек, которые отдыхали на несанкционированном пляже на одном из островов.

«Погибло семь человек, из них трое детей», — сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.

По данным ведомства, на пляже находилась группа из 11 человек. Трое детей, купавшиеся без присмотра взрослых, начали тонуть и звать на помощь.

В результате двоих детей удалось достать из воды, однако еще один ребенок и четверо взрослых, пытавшихся спасти тонущих, пропали без вести. При проведении реанимации на берегу не удалось в итоге спасти и двоих детей, которых достали из воды.

Позднее спасатели извлекли из реки тела четырех человек, в том числе ребенка, а затем нашли и тело седьмого погибшего, пишет агентство.

По факту произошедшего СК начал доследственную проверку.