Тест: Что такое оология, или Что вы знаете о науках?

В мире существуют сотни разновидностей наук, которые изучают всё на свете — от людей и животных до явлений и событий. С частью из них мы знакомимся в школе и университете — физика, химия, математика, информатика, космонавтика, медицина, зоология, биология, анатомия. А о каких-то науках множество людей и не слышали никогда. Мы создали для вас тест с названиями сложных наук, чтобы вы расширили свой кругозор. Поехали!

Сколько правильных ответов вам удалось дать? Делитесь в комментариях, а тест отправьте друзьям.