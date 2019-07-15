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Тест: Что такое оология, или Что вы знаете о науках?

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  • 15 июля 2019, 19:41
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

В мире существуют сотни разновидностей наук, которые изучают всё на свете — от людей и животных до явлений и событий. С частью из них мы знакомимся в школе и университете — физика, химия, математика, информатика, космонавтика, медицина, зоология, биология, анатомия. А о каких-то науках множество людей и не слышали никогда. Мы создали для вас тест с названиями сложных наук, чтобы вы расширили свой кругозор. Поехали!

Сколько правильных ответов вам удалось дать? Делитесь в комментариях, а тест отправьте друзьям.

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