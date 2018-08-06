Мужчины поделились самыми глупыми и смешными выходками любимых женщин

Юмор — лучшее, что вы можете использовать в решении жизненных проблем, особенно, если это касается отношений. Мужчины поделились самыми смешными и нелепыми выходками своих любимых женщин и доказали, что иногда спасает только чувство юмора. И если вы вдруг поняли, что ваша вторая половина не особо умна и сообразительна — смейтесь! Потому что любовь — зла, а смех продлевает жизнь.

1. «Я слышал о том, что люди загоняют себя в угол, когда красят пол. Но, кажется, моя жена всех переплюнула»

2. «Моя девушка приготовила для меня пасту прошлой ночью и хотела сохранить её горячей для меня»

3. «Подруга написала, что у неё в машине мигает „символ подводного ключа“. Мне потребовалась несколько минут, чтобы расшифровать её сообщение»

4. «Жена моего друга не понимает, что значит перспектива»

5. «Моя жена купила чугунную сковороду на Amazon»

6. «Моя подруга решила, что положить собачью лежанку в сушилку — это хорошая идея»

7. «Я спросил свою девушку, насколько сильно треснул экран её телефона после падения. Она прислала мне скриншот»

8. «Моя жена думала, что купила мне носки с пальмами. Благослови её Бог, она понятия не имеет, что это за растение»

9. «Друг прислал мне фото своего нового грузовика, а моя девушка спросила, почему у него в багажнике стоит маленький вафельный домик»

10. «Нашёл это на бедре моей девушки»

11. «Вот как моя гёрлфренд разогревала булочку»

12. «Моя жена купила нашим дочерям две одинаковые майки с надписью „Будь уникальным“»

13. «Моя психованная подруга вместо будильника ставит на телефоне таймер»

14. «Попросил жену купить маску Чаки, чтобы пугать детей. Она купила самую милую и невинную»

15. «Моя жена звонит мне в панике и говорит: „В моей машине загорелся вертолёт!“»

16. «Когда попросил девушку сфотографировать, как я дрифтую»

17. «Моя жена написала мне, что её машина пахнет так, как будто горит. Оказалось, что она проехала 18 миль с метлой под днищем»

18. «Это костюм, который моя жена выбрала на Хэллоуин. Правда же сексуально?»

19. «Я сказал жене установить напоминание на телефон. По-видимому, у нас очень разные представления о том, что это значит»

20. «Моя подруга подарила мне на день рождения навигатор и десять SD-карт по 64 GB. Она не знала, что их можно перезаписывать»

21. «Как моя жена использует розетку»

Ранее «Ридус» рассказывал про 20 смешных признаков того, что вы встречаетесь с идиотом, и почему не стоит из-за этого расстраиваться, а только посмеяться.