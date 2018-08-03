Астрономы подглядели за работой марсохода с орбиты

Специалисты NASA опубликовали фотографию марсохода Curiosity, который с 2011 года трудится на Красной планете. За аппаратом «подглядели» с помощью автоматической межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter.

Она прислала фото, на котором видно работающий в кратере ровер.

Теперь у вас точно не будет сомнений, что Curiosity находится на Марсе, а не в какой-нибудь пустыне, — иронично ответили в агентстве.

Фотография была сделана 31 мая, но только недавно аппарат прислал ее в обсерваторию. Во время съемки Curiosity взбирался на склон пятикилометровой горы Эолида в центре кратера Гейла.

В этой области ровер пытается найти древние следы жизни на Марсе, а также изучить геологию планеты путем исследования глинистых слоем.

Небольшое яркое пятно на снимке — это верхушка марсохода. Так как поверхность Curiosity довольно-таки гладкая, с орбиты она кажется блестящим пятном, уточнили в NASA.

Зеркальные отражения от гладких поверхностей проявляются как особенно яркие пятна на изображениях HiRise. Чтобы камера могла видеть эти отражения на ровере, Cолнце и исследовательская станция должны находиться в правильных местах, — рассказали специалисты.

Напомним, что на космической станции Mars Reconnaissance Orbiter установлена камера высокого разрешения HiRise. Она обладает большой чувствительностью, поэтому может разглядеть не только мелкие объекты (такие как марсоход), но и уловить тень пыли и небольшие дюны на Марсе.