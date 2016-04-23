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«Был ангелом»: отец обвиняемого в убийстве стюардессы поведал о жизни сына

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© social media

© social media

Журналисты нашли и расспросили отца подозреваемого в убийстве 23-летней стюардессы Никиты Енина о личной жизни сына.

«Как я могу поверить в то, что человек, родной мне мог убить другого человека? Вспышки гнева бывают у всех, но главное, чтобы это не переходило какую-то черту. Не хотелось бы не верить что он это сделал», — цитирует слова отца телеканал «360».

По словам Енина-старшего, его сын Никита в детстве «был настоящим ангелом», но изменился после того, как вырос. Характер сына отец описал как непостоянный и склонный к перфекционизму.

В деталях о занятиях сына Енин-старший рассказать не смог, сославшись на эпизодическое общение с Никитой, но отметил, что у молодого человека были отношения с девушками, а одну из них он как-то раз привозил познакомиться. Также выяснилось, что родители подозреваемого в разводе и не общаются друг с другом.

После задержания Александра Енина МВД РФ опубликовало видео с его признательными показаниями в убийстве стюардессы. По его словам, это произошло во время ссоры, которая была вызвана всплеском ревности после того, как он изучил переписку девушки в ее телефоне.

Напомним, тело бортпроводницы было найдено в ванной номера отеля Vnukovo Village. Причиной смерти стала асфиксия (удушение). Быстро выяснилось, что до убийства она находилась в отеле со своим молодым человеком. Сотрудники гостиницы рассказали, что он покинул гостиницу до того, как было обнаружено тело стюардессы и предусмотрительно продлил номер, а отель покинул на такси.

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