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СМИ: сотрудник ФСО умер на яхте московского адвоката

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На яхте московского адвоката Георгия Иорданиди был обнаружен мертвым 58-летний сотрудник Федеральной службы охраны (ФСО) Сергей Гриднев, сообщает паблик Baza со ссылкой на источник.

По имеющейся информации, Гридневу стало плохо во время речной прогулки.

Яхту направили к берегу, однако помощь сотруднику ФСО оказать уже не успели, говорится в сообщении.

Причиной смерти врачи назвали острую сердечно-сосудистую недостаточность. Тело Гриднева направили в Центральный клинический военный госпиталь ФСБ.

Как отмечает Baza, чуть более 20 лет назад Сергей Гриднев возглавлял охрану Генеральной прокуратуры. Он упомянут в мемуарах экс-главы ведомства Юрия Скуратова «Вариант дракона».

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