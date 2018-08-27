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Тест: Какие у вас слабые стороны?

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  • 14 июля 2019, 02:02
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Сказку о Золушке знают все — от мала до велика. Для кого-то она стала воплощением меты о счастливом будущем, для кого-то — несбыточной фантазией. А для психологов это хорошая история, позволяющая найти ахиллесову пяту, которая есть в каждом человеке. Пройдите наш ассоциативный сказочный тест, чтобы узнать свои слабые стороны.

Какой результат у вас получился? Согласны с описанием? Поделитесь своим мнением в комментариях, а тестом — с друзьями и близкими.

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