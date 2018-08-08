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Федор Конюхов объявил о намерении три раза обогнуть весь свет на яхте

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© vk.com

© vk.com

Знаменитый путешественник Федор Конюхов собрался во время своего путешествия побить сразу девять мировых рекордов.

На встрече с жителями Севастополя Конюхов сообщил о своих планах совершить тройное кругосветное плавание на яхте-гиганте.

По его словам, сейчас он занят строительством яхты длиной 76 метров.

«Я хочу три оборота сделать, не заходя в порты», — цитирует путешественника ТАСС.

Конюхов полагает, что его предстоящее путешествие займет менее 80 дней.

Как отмечает агентство, 67-летний Федор Конюхов совершил пять кругосветных плаваний и 17 раз пересекал Атлантику на парусных судах.

Ранее сообщалось, что Конюхов впервые в истории пересек на веслах южную часть Тихого океана.

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