Федор Конюхов объявил о намерении три раза обогнуть весь свет на яхте
- 13 июля 2019, 22:55
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Знаменитый путешественник Федор Конюхов собрался во время своего путешествия побить сразу девять мировых рекордов.
На встрече с жителями Севастополя Конюхов сообщил о своих планах совершить тройное кругосветное плавание на яхте-гиганте.
По его словам, сейчас он занят строительством яхты длиной 76 метров.
«Я хочу три оборота сделать, не заходя в порты», — цитирует путешественника ТАСС.
Конюхов полагает, что его предстоящее путешествие займет менее 80 дней.
Как отмечает агентство, 67-летний Федор Конюхов совершил пять кругосветных плаваний и 17 раз пересекал Атлантику на парусных судах.
Ранее сообщалось, что Конюхов впервые в истории пересек на веслах южную часть Тихого океана.
Войти через социальные сети: