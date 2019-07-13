Разработан способ вернуть зрение слепым
- 13 июля 2019, 19:45
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Американские ученые разработали имплант, который передает изображения непосредственно в мозг.
С помощью этого изобретения появилась возможность вернуть зрение слепым людям, пишет The Guardian.
По данным издания, уже шесть человек смогли вновь обрести зрение благодаря видеокамере, прикрепленной к очкам и отправляющей отснятый материал на электроды, имплантированные в зрительную кору головного мозга.
Это изобретение стало плодом совместной работы студентов медицинского колледжа Бэйлор в Техасе и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.
С помощью импланта испытуемые, много лет остававшиеся полностью слепыми, смогли разглядеть фигуру на экране монитора, на котором в разных местах в случайном порядке появлялся белый квадрат.
Изобретенные ранее импланты предназначались непосредственно для глаза. При этом глаз и зрительный нерв должны были функционировать. Для нового изобретения этого не требуется, отмечает газета.
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