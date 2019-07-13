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Разработан способ вернуть зрение слепым

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Американские ученые разработали имплант, который передает изображения непосредственно в мозг.

С помощью этого изобретения появилась возможность вернуть зрение слепым людям, пишет The Guardian.

По данным издания, уже шесть человек смогли вновь обрести зрение благодаря видеокамере, прикрепленной к очкам и отправляющей отснятый материал на электроды, имплантированные в зрительную кору головного мозга.

Это изобретение стало плодом совместной работы студентов медицинского колледжа Бэйлор в Техасе и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

С помощью импланта испытуемые, много лет остававшиеся полностью слепыми, смогли разглядеть фигуру на экране монитора, на котором в разных местах в случайном порядке появлялся белый квадрат.

Изобретенные ранее импланты предназначались непосредственно для глаза. При этом глаз и зрительный нерв должны были функционировать. Для нового изобретения этого не требуется, отмечает газета.

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