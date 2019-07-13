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Тест: Насколько развита ваша эрудиция?

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  • 13 июля 2019, 00:33
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

В эпоху интернета энциклопедические знания стали редкостью, ведь всё необходимое можно быстро погуглить и притвориться экспертом в любой области. Однако общество по-прежнему ценит знатоков, которые всю жизнь развивают свою эрудицию — много читая, путешествуя, расширяя свой кругозор и общаясь с умными людьми. Мы собрали для вас 15 интересных вопросов из различных сфер жизни, которые помогут выяснить, насколько вы эрудированный человек. Только, чур, не подглядывать в поисковики!

Сколько баллов вам удалось набрать? Хвастайтесь в комментариях, а тест отправьте своим самым умным друзьям!

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