Тест: Насколько развита ваша эрудиция?

В эпоху интернета энциклопедические знания стали редкостью, ведь всё необходимое можно быстро погуглить и притвориться экспертом в любой области. Однако общество по-прежнему ценит знатоков, которые всю жизнь развивают свою эрудицию — много читая, путешествуя, расширяя свой кругозор и общаясь с умными людьми. Мы собрали для вас 15 интересных вопросов из различных сфер жизни, которые помогут выяснить, насколько вы эрудированный человек. Только, чур, не подглядывать в поисковики!

Сколько баллов вам удалось набрать? Хвастайтесь в комментариях, а тест отправьте своим самым умным друзьям!