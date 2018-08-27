Как бы звучала музыка в Стоунхендже 4000 лет назад

Стоунхендж был отличным местом для проведения церемоний и ритуалов 4000 лет назад. Мы не знаем наверняка, для каких мероприятий использовалось это место, но вполне возможно, что там проводились музыкальные церемонии.

Ученые из Университета Солфорда с помощью современных технологий решили узнать, как звучал Стоунхендж, когда он был целым.

Авторы исследования создали модель памятника в масштабе 1:12 со 157 камнями в исходном положении и включили музыку.

Для точной передачи форм и габаритов камней специалисты использовали 3D-печать. Несмотря на то, что Стоунхендж — это открытый памятник, на месте отлично создается эхо.

Необычное расположение камней усиливало звук, делая его более мощным и объемным.

Для современных жителей мегаполиса такой звук не покажется каким-то новым, так как мы можем слышать его в замкнутых пространствах, подъездах или подвалах, но для людей, живших в 2200 году до нашей эры это было чем-то фантастическим, — пояснили авторы исследования.

Как звучал Стоунхендж можно послушать на видео внизу.