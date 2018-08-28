Послушайте, как самки китов поют своим детям
- 13 июля 2019, 10:23
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Команда ученых впервые записала «голоса» самок южных гладких китов, общавшихся со своими детенышами. Известно, что киты умеют говорить несколькими типами звуков — идущие вверх, идущие вниз или звуки с постоянными тонами.
Во время новых наблюдений ученым из Дании удалось услышать шепот китов. Сила звука составляла всего 123−134 Дб, который слышно только в радиусе 200 м.
Так самки защищают своих детенышей от хищников, которые не смогут их услышать.
Напомним, что южные гладкие киты — это единственные представители этого семейства, живущие в Южном полушарии, около берегов Антарктиды.
Зимой киты мигрируют в более тёплые воды для размножения, а в обычное время их чаще всего видят у мыса Доброй Надежды.
Беременность у самок длится около 12 месяцев. При этом раз в два года на свет появляется новорожденный китёнок длиной в 5−6 м и весом от одной до полутора тонн. Первое время мать с детенышем уединяются в небольших бухтах, чтобы наладить лактацию и защититься от хищных косаток.
На видео внизу можно послушать, как самка «поет» своему китенку.
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