Пять карт, которые показывают наш мир с новой стороны

1. Автомобильные дороги (верхнее фото)

В мире насчитывается более 60 миллионов километров дорог. На этой карте вы можете увидеть, как люди строят дороги по самой негостеприимной местности. Даже в местах, где никто не живёт, можно найти дороги, протянувшиеся через пустыни и горы, чтобы соединить людей на другой стороне.

Мы живем в невероятно сложном и взаимосвязанном мире. Сети, простирающиеся по суше, морю и воздуху, позволяют нам путешествовать и делиться товарами и идеями по всей планете. Но иногда мы забываем об этих связях и погружаемся в свои маленькие мирки. Блогер Питер Этвуд (Peter Atwood‏) создал серию карт, которые скрывают всё, за исключением мест и сетей, которые соединяют людей. Так можно увидеть, насколько связан наш мир на самом деле, и как человечество изменило его за последние 150 лет.

«Каждая из этих карт рассказывает историю о том, как люди жили на планете Земля. Где они решили жить? А путешествовать? Как города росли и менялись? Попробуйте найти, где вы живете на каждой карте. Какие связи вы можете найти?», — объяснил свою идею автор.

2. Города

Эта карта показывает, где живут люди. Вы можете увидеть самый большой город в мире Токио — сияющий как одна из самых ярких частей карты. Между тем, пустыни и джунгли в Африке, Южной Америке и Австралии почти полностью исчезают.

3. Морские порты

Почти каждый город в мире построен на береговой линии или на реке. В течение тысяч лет единственным способом соединить разные части света был корабль. Даже сегодня большая часть еды, которую мы едим, одежды, которую мы носим, машин, которые мы водим, и вещей, которые мы покупаем, доставляются нам на кораблях.

4. Железная дорога

Эта карта показывает некоторые различия между разными частями мира. Европа блистает своей развитой сетью высокоскоростных поездов, которые позволяют путешествовать практически в любом месте без автомобиля. В Северной Америке, с другой стороны, поезда в основном используются для перевозки грузов на огромные расстояния. В Африке большинство железных дорог было построено европейскими колонизаторами для перевозки грузов к побережью, которые должны были быть отправлены обратно в Европу. А в Австралии самые длинные поезда в мире с более чем 500 вагонами перевозят уголь и минералы через глубинку.

5. Аэропорты

В некоторые из самых изолированных частей планеты возможно путешествовать только по воздуху. Города в тропическом лесу Амазонки, в середине австралийской глубинки и на канадском севере не связаны с остальным миром дорогами или рельсами. Вместо этого, люди, продукты питания и материалы должны путешествовать по воздуху.

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Очень любопытно посмотреть на мировой портрет, который показывает, как бы выглядело человечество, если бы на планете жили всего 100 человек.

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