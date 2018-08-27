Пары поделились трогательными фото своей любви с выпускного до свадьбы

1. «Выпускной 2007, свадьба 2018» (верхнее фото)

Время — самая серьёзная проверка для отношений. Выдержать все сложности, проблемы, ссоры, пережить рождение детей, их взросление и не потерять при этом любовь и уважение друг к другу — дорогого стоит. О романах в юности говорят, что они быстро проходят, а ранние браки часто распадаются. Однако недавний твит девушки по имени Сидни Хааг (Sydnie Haag‏) доказывает, что школьная любовь может жить долгие годы. Девушка опубликовала в Twitter две фотографии со своим мужем — одну с выпускного вечера в школе, а вторую — со дня свадьбы. Пост стал супер-популярным и набрал 560 тысяч лайков, 75 тысяч репостов и свыше 1,6 тысяч комментариев, в которых люди поделились своими историями любви. Собрали для вас самые трогательные снимки, которые доказывают, что настоящая любовь — вечна

2. «Выпускной vs Свадьба»

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6. «Выпускной, свадьба, беременность и первое семейное фото»

7. «Выпускной 2010 vs Свадьба 2019»

8. «Выпускной 2012, свадьба 2018»

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10. «Выпускной 2009, свадьба 2019»

11. «Детство, выпускной, свадьба, ребёнок»

12. «Выпускной 2014, свадьба 2019»

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14. «Выпускной 2014, свадьба 2018»

15. «Выпускной 1995, свадьба 2002, настоящее время»

16. «Выпускной 2013 vs свадьба 2018»

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18. «Выпускной 2013, свадьба 2019»

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20. «Выпускной 2013, свадьба 2018»

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23. «Выпускной 2013−2014, свадьба 2019»

24. «Выпускной 2011 vs Свадьба 2018»

25. «Выпускной 2017, свадьба 2019»

26. «Мы 31 год вместе. Три дочери и одна внучка»

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Интернет-пользователи пришли в восторг от трогательного треда и рассказали свои истории о любви:

Мой муж и я начали встречаться в 2002 году, мне было 16, а ему 18. В этом году мы вместе уже 17 лет и женаты 11 лет.

Поздравляю! Мой муж и я были на расстоянии двух лет с 2008 года (мне было 18, ему было 24, поэтому я была очень сдержанной в этих отношениях в начале, так как я не хотела, чтобы осуждающие знакомые распространяли слухи), затем жили вместе с 2010 года, а в 2016 году поженились. Это была долгая дорога ♥).

Мы с партнёром познакомились сразу после школы, когда мне было 18. Начали встречаться 10/10/2009, и поженились 10/10/2019.

Я встретила своего жениха в средней школе, когда мне было 17−18, а ему 21. Я приехала из центральной Польши, а он из Силезии (Южная Польша). Между нами было около 300 км, а когда я учился в Кракове - 100 км, но с тех пор и сейчас мы всё ещё вместе. Желаю вам всем удачи в день свадьбы и долгой, счастливой жизни после =)

Я тоже вышла замуж за свою школьную любовь. В Южной Африке у нас всё немного по-другому. Я училась в 9 классе, а мой муж - в 11, когда мы начали встречаться. Я пришла на его выпускной, а он - на мой. Это было в 1995 и 1997 годах соответственно. В 2001 году мы поженились, родили двух сыновей и до сих пор женаты. Мы даже работаем в одной компании.

Я чувствую, что я только что прочитал много прекрасных сказок со счастливым концом =)

Мне нравится, как много женщин на этих фотографиях не сильно изменились, они выглядят такими молодыми и красивыми. А мужчины действительно возмужали и выглядят намного более зрелыми, чем на фотографиях из средней школы.

Поздравляю и желаю много счастливых лет всем этим парам.

Хорошие пары… Но!!! Слава богу, что я не вышла замуж за своего парня на выпускном: — D

Фотографии милые, но я не могу не думать о том, что люди понятия не имеют, насколько важно быть независимым человеком, прежде чем завести спутника жизни. Надеюсь, они пошли своей дорогой между выпускным и свадьбой, а потом снова сошлись.

*кричу в одиночестве. А если серьёзно, то видеть столько счастливых пар, которые долго держатся вместе, особенно после таких важных лет становления, прекрасно и даёт нам всем надежду.

Расскажете нам свою историю любви?

