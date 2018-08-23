В работе Твиттера произошел сбой
- 11 июля 2019, 22:40
- Сергей Болотов, журналист «Ридуса»
В работе Твиттера произошел глобальный сбой, на неполадки в работе интернет-сервиса жалуются пользователи из России, США, Японии и других стран мира.
С девяти вечера по московскому времени трудности наблюдаются и в работе веб-версии, и в приложениях для iPhone и Android. Страницы и посты пользователей либо не грузятся вовсе, либо открываются без комментариев.
Всего неделю назад пользователи Твиттера обсуждали его устойчивость на фоне глобального сбоя сразу нескольких популярных интернет-площадок, принадлежащих Facebook Inc., включая социальную сеть Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp. 3 июля посты в Facebook и Instagram грузились с большой с задержкой, а в WhatsApp были недоступны к просмотру, загрузке и пересылке большинство фото-, видео- и аудиофайлов.
Серьезные сбои в работе Твиттера действительно происходят нечасто. Последний крупный случай СМИ отмечали более двух лет назад — 17 мая 2017 года.
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