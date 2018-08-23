найти ×
   
  • USD -0.80
    62.99
  • EUR -0.56
    71.01
СохранитьСохранено0
×

-103298

В работе Твиттера произошел сбой

Small f78f8d6c11
© pixabay.com

© pixabay.com

В работе Твиттера произошел глобальный сбой, на неполадки в работе интернет-сервиса жалуются пользователи из России, США, Японии и других стран мира.

С девяти вечера по московскому времени трудности наблюдаются и в работе веб-версии, и в приложениях для iPhone и Android. Страницы и посты пользователей либо не грузятся вовсе, либо открываются без комментариев.

Всего неделю назад пользователи Твиттера обсуждали его устойчивость на фоне глобального сбоя сразу нескольких популярных интернет-площадок, принадлежащих Facebook Inc., включая социальную сеть Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp. 3 июля посты в Facebook и Instagram грузились с большой с задержкой, а в WhatsApp были недоступны к просмотру, загрузке и пересылке большинство фото-, видео- и аудиофайлов.

Серьезные сбои в работе Твиттера действительно происходят нечасто. Последний крупный случай СМИ отмечали более двух лет назад — 17 мая 2017 года.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Тесты
Тест: Что думают о вас окружающие?
5050809читать позжечитаю позже
Животные
Собака-дайвер влюбила в себя соцсети
10065047читать позжечитаю позже

главное

|статья

Экономика
Почему Индия не платит за российское оружие

Откажется ли Индия от российского оружия?

01553144читать позжечитаю позже

Город
Фоторепортаж
Станция «Мичуринский проспект» Солнцевской линии метро во всех деталях23 августа 2018

Можно сказать, что станция «Мичуринский проспект» почти готова.

1007807читать позжечитаю позже