В работе Твиттера произошел сбой

В работе Твиттера произошел глобальный сбой, на неполадки в работе интернет-сервиса жалуются пользователи из России, США, Японии и других стран мира.

С девяти вечера по московскому времени трудности наблюдаются и в работе веб-версии, и в приложениях для iPhone и Android. Страницы и посты пользователей либо не грузятся вовсе, либо открываются без комментариев.



Всего неделю назад пользователи Твиттера обсуждали его устойчивость на фоне глобального сбоя сразу нескольких популярных интернет-площадок, принадлежащих Facebook Inc., включая социальную сеть Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp. 3 июля посты в Facebook и Instagram грузились с большой с задержкой, а в WhatsApp были недоступны к просмотру, загрузке и пересылке большинство фото-, видео- и аудиофайлов.

Серьезные сбои в работе Твиттера действительно происходят нечасто. Последний крупный случай СМИ отмечали более двух лет назад — 17 мая 2017 года.