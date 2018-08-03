«Единая Россия» в Севастополе настроилась на сотрудничество с Развожаевым

Секретарь отделения партии «Единая Россия» в Севастополе, депутат Госдумы и координатор «Антимайдана» в России Дмитрий Саблин прокомментировал отставку Дмитрия Овсянникова с поста губернатора Севастополя и назначение временно исполняющим обязанности главы города Михаила Развожаева.

«Работа на благо города заключается не в громких лозунгах и шумных акциях. Месяцы работы в Севастополе убедили меня, что прорыва в развитии города без серьезных перемен не добиться», — заявил Саблин ТАСС.

«Севастополю, на который смотрит весь мир, нужны не бесконечные склоки, а единая команда, которая начнет работу, которая должна была быть сделана раньше», — добавил он.

По словам Саблина, отставка Овсянникова свидетельствует, что Владимир Путин прислушался к мнению севастопольского отделения ЕР.

«Будем оправдывать его доверие. Партия в Севастополе настроена исключительно на конструктивный диалог и взаимодействие с Михаилом Развожаевым. Работаем» — заключил Дмитрий Саблин.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении губернатора Севастополя от должности по просьбе самого Дмитрия Овсянникова. Михаил Развожаев до своего назначения врио губернатора Севастополя работал руководителем исполкома Общероссийского народного фронта, занимал пост заместителя министра по делам Северного Кавказа, а также был врио главы Хакасии.



Ранее для «Ридуса» отставку Дмитрия Овсянникова прокомментировали российские политологи Виктор Потуремский и Олег Матвейчев, а также депутат Госдумы Наталья Поклонская. Все трое назвали это событие ожидаемым. «Каждый понимал, что все к этому шло. Ну, а новому врио хочу пожелать уметь слышать людей», — заявила Поклонская «Ридусу».

«Развозжаев — выходец из Красноярского края, из команды Александра Хлопонина. Очень хорошо себя показал в прошлом году, когда был назначен временно исполняющим обязанности в Республику Хакасия», — напомнил Потуремский. Матвейчев отметил, что Развозжаев окончил школу губернаторов РАНХиГС и «привык показывать себя делами, а не словами».

