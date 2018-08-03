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Тест: Какой вы друг на самом деле?

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  • 11 июля 2019, 19:00
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

О дружбе сложено множество пословиц и поговорок, которые часто противоречат друг другу. Но ясно одно, дружба — очень ценная составляющая жизни, а найти верных и подходящих по мировоззрению людей — настоящее счастье. Мы создали для вас, который честно расскажет, какой вы друг и как вы строите общение с другими людьми. Внимание, в тесте всего один вопрос, но очень неожиданный, постарайтесь ответить на него честно и искренне, особо не задумываясь. Поехали!

В психологии наше отношение к сладостям и той еде, которой можно перекусить на ходу в любое время дня и ночи, говорит о том, как мы заводим новые знакомства. А наша манера поедания сладостей совпадает с нашим подходом к выбору друзей и вопросам дружбы.

Так какой вы друг получились по тесту? Согласны с результатом? Поделитесь своим мнением в комментариях, а тест отправьте своим лучшим друзьям!

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