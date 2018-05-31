В Москву приедет Стеларк, вырастивший на руке настоящее ухо

В Москву приедет знаменитый австралийский мастер перформанса и современных технологий Стелиос Аркадиу, больше известный как Стеларк.

Стеларк выступит на фестивале науки и техники Geek Picnic, который пройдет на Воробьевых горах уже в эти выходные.

Наибольшую популярность художник получил в 2007 году, когда хирургическим путем вырастил на своей руке ухо, оборудованное Wi-Fi.

Известно, что над экспериментом работала большая команда биотехнологов, генетиков и хирургов. Настоящую ушную раковину из биополимерного каркаса они вшили в руку художника, после чего она еще полгода приживалась, обрастая тканью и кровеносными сосудами.

Австралийский художник и по сей день модифицирует свое тело и делает новые представления. Как правило, в своих опытах Стелиос Аркадиу использует медицинские инструменты, робототехнику и биотехнологии, VR, протезы и прочие устройства.

Недавно художник снял несколько фильмов об устройстве собственного тела. Для этого Стеларк в прямом смысле погрузился в себя — с помощью микрокамеры.

Я это делаю для привлечения внимания к возможностям нашего тела и науки. Мы уже давно вышли за границы человеческих возможностей. Человеческое тело стало старомодным и в век технического прогресса оно должно быть усовершенствовано, — рассказал Стеларк в одном из интервью.

Так как в этом году на фестивале Geek Picnic главная тема «Жить вечно», гений научного перформанса расскажет о форме и функциональности тела, его возможностях в будущем.

Кроме того, посетители фестиваля, вдохновленные идеями и опытами Стеларка, могут попробовать вырастить ухо на любой части тела с помощью VR-технологии.

Так, всем желающим будут предложены наклейки с меткой, которую можно приклеить на любую часть тела. С помощью мобильного приложения и камеры смартфона посетители увидят 3D-ухо.