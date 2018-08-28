Двухлетний ребенок чудом выжил после падения с шестого этажа в Петербурге

В Санкт-Петербурге двухлетний мальчик пролетел шесть этажей и выжил.

Правда, сейчас он находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

Как стало известно РЕН ТВ, ребенок вышел из квартиры в парадную вместе с мамой и бабушкой. Пока женщины закрывали дверь, малыш упал в проем лестничной клетки с высоты 6-го этажа.

По данным телеканала, пострадавший мальчик является гражданином Италии.

Ранее в Сети появилось видео, запечатлевшее, как мать каким-то чудом ухватила за ногу ребенка, уже падавшего с 4-го этажа в лестничный проем.