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Суд оправдал директора ярославского интерната, якобы поившую детей мочой

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© pixabay.com

© pixabay.com

Мировой суд в Ярославле вынес оправдательный приговор бывшему директору школы-интерната Ларисе Шельбах, которую судили за то, что она предложила воспитанникам выпить жидкость из емкости с водой, куда они помочились.

«Шельбах признали невиновной и оправдали», — сообщили News.ru в пресс-службе Ярославского областного суда.

Судья не усмотрел состава преступления в действиях бывшего директора и признал ее право на реабилитацию, приводит сообщение суда «Интерфакс».

Заседание проходило в закрытом режиме, отмечает агентство.

Как писал ранее «Ридус», скандальная история произошла в 2017 году. Тогда трое подростков из шалости помочились в бак с питьевой водой. Чтобы наказать учеников, Шельбах заставила их выпить собственную мочу из баночек для анализов. После того как о скандале узнали СМИ, директор уволилась со своей должности. Позже против нее возбудили уголовное дело. Ей грозило лишение свободы сроком до трех лет.

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