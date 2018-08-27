Суд оправдал директора ярославского интерната, якобы поившую детей мочой
- 10 июля 2019, 19:25
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Мировой суд в Ярославле вынес оправдательный приговор бывшему директору школы-интерната Ларисе Шельбах, которую судили за то, что она предложила воспитанникам выпить жидкость из емкости с водой, куда они помочились.
«Шельбах признали невиновной и оправдали», — сообщили News.ru в пресс-службе Ярославского областного суда.
Судья не усмотрел состава преступления в действиях бывшего директора и признал ее право на реабилитацию, приводит сообщение суда «Интерфакс».
Заседание проходило в закрытом режиме, отмечает агентство.
Как писал ранее «Ридус», скандальная история произошла в 2017 году. Тогда трое подростков из шалости помочились в бак с питьевой водой. Чтобы наказать учеников, Шельбах заставила их выпить собственную мочу из баночек для анализов. После того как о скандале узнали СМИ, директор уволилась со своей должности. Позже против нее возбудили уголовное дело. Ей грозило лишение свободы сроком до трех лет.
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