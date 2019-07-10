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Школьница походила в дорожных конусах и рассмешила зрителей до слёз

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  • 10 июля 2019, 17:07
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

В соцсетях смеются над забавным роликом, в котором две девушки в школьной форме веселятся во дворе предположительно одной из азиатских стран. Одна из школьниц надела на ноги красные автомобильные конусы и пытается в них передвигаться, вторая придерживает подругу за руку и при этом они обе буквально захлёбываются от смеха. Короткий ролик был опубликован на портале Reddit и собрал там 68 тысяч лайков и больше тысячи комментариев.

Оставайся в школе, говорили они. Ты узнаешь много нового, говорили они.


Интернет-пользователи посмеялись от души над забавой девушек:

Я впечатлён!
На самом деле трудно не восхититься. Я смотрел и думал: «как отец дочери, я почему-то горжусь»))
В юбке, наверное, это особенно сложно, но она справилась!
Есть что-то милое в том, когда девушка делает что-то глупое:)
Лол, я тоже делал это. Но я жил в более сельской местности, поэтому мне также нравилось болтаться с коровами моего соседа, и вместо реальных видов спорта у нас были прятки.
Похоже, как будто оленёнок делает первые неуклюжие шаги))
Важное предупреждение о женщинах: они любят делать глупости чисто ради смеха. Такая преданность ремеслу)
Я надеюсь, что моя новорожденная дочь когда-нибудь тоже сделает это!
Мне нравится, как весело они сами смеются над этим 😂
Я думаю, что это действительно чертовски весело 😂
Согласен, очень заразительный смех!
Я преподаю во Вьетнаме, и это видео напомнило мне о моих учениках, которые любят делать подобные вещи. Однажды они привязали маленький красный табурет к дверному косяку и сделали из него качели за день до занятий. Это заставляет меня любить свою работу!
Это необъяснимо сделало мой день. Спасибо :)

А вы какие смешные глупости делали в школе или сейчас?

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