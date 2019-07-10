Школьница походила в дорожных конусах и рассмешила зрителей до слёз

В соцсетях смеются над забавным роликом, в котором две девушки в школьной форме веселятся во дворе предположительно одной из азиатских стран. Одна из школьниц надела на ноги красные автомобильные конусы и пытается в них передвигаться, вторая придерживает подругу за руку и при этом они обе буквально захлёбываются от смеха. Короткий ролик был опубликован на портале Reddit и собрал там 68 тысяч лайков и больше тысячи комментариев.

Оставайся в школе, говорили они. Ты узнаешь много нового, говорили они.

Интернет-пользователи посмеялись от души над забавой девушек:

Я впечатлён!

На самом деле трудно не восхититься. Я смотрел и думал: «как отец дочери, я почему-то горжусь»))

В юбке, наверное, это особенно сложно, но она справилась!

Есть что-то милое в том, когда девушка делает что-то глупое:)

Лол, я тоже делал это. Но я жил в более сельской местности, поэтому мне также нравилось болтаться с коровами моего соседа, и вместо реальных видов спорта у нас были прятки.

Похоже, как будто оленёнок делает первые неуклюжие шаги))

Важное предупреждение о женщинах: они любят делать глупости чисто ради смеха. Такая преданность ремеслу)

Я надеюсь, что моя новорожденная дочь когда-нибудь тоже сделает это!

Мне нравится, как весело они сами смеются над этим 😂

Я думаю, что это действительно чертовски весело 😂

Согласен, очень заразительный смех!

Я преподаю во Вьетнаме, и это видео напомнило мне о моих учениках, которые любят делать подобные вещи. Однажды они привязали маленький красный табурет к дверному косяку и сделали из него качели за день до занятий. Это заставляет меня любить свою работу!

Это необъяснимо сделало мой день. Спасибо :)

А вы какие смешные глупости делали в школе или сейчас?