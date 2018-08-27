найти ×
   
  • USD +0.03
    63.80
  • EUR +0.10
    71.56
СохранитьСохранено0
×

-102843

Раскопан древний библейский город Х века до н. э.

Small 8c0837760a
  • 10 июля 2019, 15:29
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Археологи, проводившие раскопки в Хирбет аль-Раи на юге Израиля, обнаружили древнее поселение, относящееся к Х веку до нашей эры. Культурный слой хорошо сохранился, поэтому специалисты смогли провести радиоуглеродный анализ, который уточнил датировки.

Специалисты предполагают, что древние руины могут быть останками библейского города Секелаг. Напомним, что этот город часто упоминается в Книге Самуила.

Согласно писаниям, в город-форт Секелаг бежал молодой Давид со своими сторонниками в поисках укрытия от Саула, основателя единого Израильского царства. Убежище ему предоставил филистимский царь Анхус.

Руководитель раскопок Йосеф Гарфинкель рассказал, что в первом слое, который датируется XI—XII веком до нашей эры, они обнаружили руины города филистимлян. Археологи раскопали каменные сооружения, а также предметы быта — каменные и глиняные сосуды, посуду, несколько фрагментов украшений.

Глиняные кувшины

Глиняные кувшины

Во втором более свежем культурном слое ученые обнаружили руины сгоревшего города. Также там находились части глиняных сосудов, предназначавшихся для хранения масла и вина.

Несмотря на большое количество пепла нам удалось найти много посуды Х века до нашей эры: глиняные миски, кувшины и сосуды для хранения сыпучих продуктов, — рассказали археологи.

Найденные сосуды сравнили с ранее обнаруженными артефактами близ Хирбет-Кейафа. По мнению специалистов, эти находки относятся к одной эпохе.

Обнаруженные руины поселения филистимлян

Обнаруженные руины поселения филистимлян

Археологи уже много лет пытались найти библейский город Секелаг, но во всех предыдущих местах не было преемственности поселений филистимлян и построек времен Давида. В Хирбет аль-Раи ученые обнаружили свидетельства обоих поселений.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое
16038555читать позжечитаю позже
Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F1
7296592читать позжечитаю позже

главное


Животные
Нарисованные пандой картины стоят около 50 тысяч евро

Вырученные деньги пойдут на финансирование иллюстрированной книги о пандах венского зоопарка.

8124638читать позжечитаю позже

Тесты
Тест: Что думают о вас окружающие?27 августа 2018

Узнайте, какое впечатление вы производите.

5050809читать позжечитаю позже