Модные дизайнеры предлагают носить купальник с сетчатыми штанами
- 10 июля 2019, 13:47
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
В соцсетях обсуждают новинку от интернет-магазина PrettyLittleThing. Модный бренд представил публике длинные чёрные штаны в сеточку, которые крепятся на тело с помощью эластичного пояса. По бокам у прозрачных штанов оборка по всей длине, напоминающая стиль одежды техасских ковбоев. Странная новинка уже обескуражила потенциальных покупательниц.
Создатель штанов предлагает носить этот наряд с бикини на вечеринки у бассейна и блистать на пляжных дискотеках. Однако сверхдлинные штанины внушают опасения в безопасности этой идеи и удобстве костюма.
Ошарашенные новым поворотом моды, интернет-пользовательницы выражают надежду, что это просто шутка, и никто всерьёз не собирается такое надевать:
Вы ведь шутите, да? Это же полный мрак!
Я бы надела такое на похороны моего бывшего.
Впрочем, самые отчаянные модницы не разделили мнения скептиков и восхитились трендовой новинкой, пишет издание TheSun:
Этот наряд просто потрясающий!
Я хочу это прямо сейчас.
Цена за прозрачные штанишки в интернет-магазине PrettyLittleThing составляет 20 долларов, это примерно 1200 рублей. И судя по всему, многие размеры уже раскупили.
Ранее «Ридус» писал, что дизайнеры представили миру бикини, в котором нельзя купаться, и самое удивительное, что новинку очень быстро раскупили.
Также мы рассказывали, как новым модным трендом был объявлен купальник с принтом голой мужской волосатой груди. И некоторые даже осмелились его надеть.
А ещё мы сообщали, что в этом году в моду вновь вошли провокационные купальники из изоленты. Осмелитесь ли вы такое надеть?
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