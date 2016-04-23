Модные дизайнеры предлагают носить купальник с сетчатыми штанами

В соцсетях обсуждают новинку от интернет-магазина PrettyLittleThing. Модный бренд представил публике длинные чёрные штаны в сеточку, которые крепятся на тело с помощью эластичного пояса. По бокам у прозрачных штанов оборка по всей длине, напоминающая стиль одежды техасских ковбоев. Странная новинка уже обескуражила потенциальных покупательниц.

Создатель штанов предлагает носить этот наряд с бикини на вечеринки у бассейна и блистать на пляжных дискотеках. Однако сверхдлинные штанины внушают опасения в безопасности этой идеи и удобстве костюма.

Ошарашенные новым поворотом моды, интернет-пользовательницы выражают надежду, что это просто шутка, и никто всерьёз не собирается такое надевать:

Вы ведь шутите, да? Это же полный мрак!

Я бы надела такое на похороны моего бывшего.

Впрочем, самые отчаянные модницы не разделили мнения скептиков и восхитились трендовой новинкой, пишет издание TheSun:

Этот наряд просто потрясающий!

Я хочу это прямо сейчас.

Цена за прозрачные штанишки в интернет-магазине PrettyLittleThing составляет 20 долларов, это примерно 1200 рублей. И судя по всему, многие размеры уже раскупили.

Ранее «Ридус» писал, что дизайнеры представили миру бикини, в котором нельзя купаться, и самое удивительное, что новинку очень быстро раскупили.

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