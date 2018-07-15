Тест: Вы транжира или скряга?

Почему у одних людей деньги словно утекают сквозь пальцы, а другие день за днём преумножают свой капитал? Эксперты уверяет, что секрет в правильных финансовых привычках, психологи говорят, что дело ещё и в характере. Пройдите наш финансовый тест, чтобы узнать правду о своих отношениях с деньгами.

В тесте всего на один вопрос, постарайтесь ответить на него честно и особо не задумываясь. Итак, представьте, что вы взяли в руки журнал и собираетесь его почитать. Как вы обычно это делаете?

Манера планировать время при чтении журнала наглядно показывает, как люди распоряжаются имеющимися у них ресурсами, в первую очередь финансовыми.

Согласны с результатами теста? Пишите своё мнение в комментариях, а ссылку на тест отправьте своим друзьям и коллегам!