Мать обругавшего Путина журналиста пожалела сына

Член «Союза грузин России» Игорь Гвритишвили рассказал журналистам о том, как мать грузинского телеведущего Георгия Габунии — заслуженная артистка Грузинской ССР Джульетта Вашакмадзе — отреагировала на скандал с его оскорблениями в адрес президента России Владимира Путина и его семьи.

«Я слышал, что Вашакмадзе была очень шокирована тем, как общество восприняло пассаж ее сына. Не ожидала, что будут так его ругать. Но, конечно, в этом вопросе трудно рассчитывать на объективность матери», — рассказал Гвритишвили газете «Московский комсомолец».

80-летняя Джульетта Вашакмадзе в один из периодов своей жизни профессионально работала телеведущей, журналисткой и режиссером, став крупной фигурой грузинского телевидения. Способности ее сына Гвритишвили оценил крайне низко, обозвав «придурком», который популярен в Грузии лишь потому, что подыгрывает оппозиции.



Напомним, 7 июня ведущий грузинского телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния посвятил около минуты своей авторской передачи «Постскриптум» оскорблениям в адрес Владимира Путина, а также его покойных родителей и «рабов» президента России. Копии записи скандального эфира оказались доступны на YouTube и других интернет-ресурсах, вызвав резкую реакцию как в Грузии, так и в России.

В тот же день у здания, где расположена редакция «Рустави 2», собрался стихийный митинг недовольных граждан, из-за чего телеканал прервал вещание на одну ночь и заявил об угрозах в адрес журналистов. Участники митинга потребовали уволить Габунию и отстранить от работы руководство телеканала. В результате Георгий Габуния не был уволен, а лишь отстранен от работы на телеканале на два месяца.



Госдума предложила правительству рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении Грузии. С предложением установить блокаду Грузии со стороны российской границы — «закрыть все дороги и тропы, ведущие в Грузию и из Грузии» — также выступил Рамзан Кадыров. Телеведущего Георгия Габунию глава Чечни назвал «мразью и подонком», а также урожденным трусом и бесполым существом.



Сам Владимир Путин выступил против введения санкций против Грузии и против возбуждения уголовного дела в отношении Габунии. «Много чести против таких возбуждать уголовные дела, пусть вещает дальше», — сказал президент.