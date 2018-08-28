Опубликован фрагмент «Сияния», в котором Джека Николсона заменил Джим Керри

В Сети появился фрагмент знаменитого фильма Стэнли Кубрика «Сияние», в котором исполнителя роли безумного писателя Джека Николсона заменили на популярного комика Джима Керри.

В комментарии к ролику автор YouTube-канала Ctrl Shift Face рассказал, что использовал технологию Deepfake, позволяющую с помощью нейросети заменить в фильме лицо одного актера на другого.

Пользователей поразил практически незаметный монтаж. Их также удивил тот факт, что в лице Керри проглядывает мимика Николсона.



Кроме того, ролик пробудил во многих фантазию: они предложили свои варианты замены актеров. В частности, кто-то попросил вставить в «Богемскую рапсодию» самого Фредди Меркьюри, а кто-то — включить Николсона в сцену с носорогом в комедии «Эйс Вентура 2: Когда зовет природа», в которой главную роль сыграл Джим Керри.