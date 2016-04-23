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МЧС предупредило москвичей о грозе и порывистом ветре

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

© Сергей Савостьянов/ТАСС

Вечером 9 июля в Москве ожидается резкое ухудшение погоды.

По прогнозам Росгидромета, в ближайшие часы в столице возможны гроза с дождем и усилением ветра с порывами до 15 м/с, сообщается на сайте ГУ МЧС по Москве.

В связи с непогодой спасатели рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, поскольку грозы резко ухудшают видимость на дороге, а вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. Кроме того, парковать автомобили следует вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

В МЧС также предупреждают, что во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться и рыбачить. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и не прятаться от дождя под деревьями.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какой будет погода во второй половине июля и в августе.

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