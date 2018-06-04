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Тест: Выберите пейзаж, а мы назовём ваши таланты

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  • 09 июля 2019, 13:30
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Психологи очень любит ассоциативные тесты, которые зачастую говорят о человеке больше, чем он сам. Мы составили для вас тест, который на основании вашего интуитивного выбора расскажет, что вы за человек и каким талантом обладаете. Итак, представьте себе чистое безоблачно голубое небо, лёгкий тёплый ветерок ласкает ваше лицо. У вас прекрасное настроение, вы чувствуете спокойствие и умиротворение. Теперь окиньте взглядом окружающий ландшафт. Что вы видите? Пейзаж, который вы выберете, раскроет ваши скрытые таланты.

Итак, какой вы человек и каковы ваши таланты? Согласны с результатом? Поделитесь своим мнением в комментариях, а тест отправьте своим друзьям и близким!

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+0

Комментарии (1)

  • Small 293d38d663
    Галина Москаленкосегодня, 17:48

    Ну, может и так. Мне всегда нравилось смотреть на воду. Вода разная.
    Сохранять спокойствие в трудных ситуациях пришлось учиться.
    Но бывает и шторм.

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