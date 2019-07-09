Мужчина упал на машину с Парящего моста в «Зарядье»

С Парящего моста в московском парке «Зарядье» упал 22-летний мужчина.

В столичном ГИБДД подтвердили «360», что молодой человек рухнул на припаркованный автомобиль.

Как уточняет телеканал, в настоящее время пострадавший находится в больнице.

По данным РЕН ТВ, у него диагностирован ушиб головного мозга, плеча и затылочной части головы. Эти травмы мужчина получил в результате падения с высоты 13 метров.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе парка, посетитель парка «Зарядье» спрыгнул с «Парящего моста» на проезжую часть и попал на капот автомобиля. На записи с камер видеонаблюдения видно, что с разбега перепрыгнул через стеклянное ограждение моста.

Состояние потерпевшего оценивается как стабильно тяжелое.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшедшего.



Ранее сообщалось, что в феврале в «Зарядье» бетонная плита упала на ногу 9-летней девочке.