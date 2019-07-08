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Тест: Есть ли у вас задатки лидера?

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  • 08 июля 2019, 18:48
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Почему одни люди легко становятся руководителями, открывают свой бизнес и успешно управляют целыми корпорациями, а другие словно плетутся в хвосте жизни, работая на кого-то и мечтая когда-нибудь всё изменить. Неужели лидерами только рождаются, а не становятся? Психологи уверены, что это не так, и любой человек может развить в себе лидерские качества, стоит только захотеть. Как говорится, плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Мы подготовили для вас тест, который честно расскажет, как сильно развит в вас потенциал лидера и что с ним делать.  

Согласны с результатом? Пишите своём мнение в комментариях, а тестом поделитесь с друзьями и коллегами.

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