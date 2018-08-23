В Москве арестован таксист, отравивший и ограбивший пассажира
- 08 июля 2019, 16:12
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Суд в Москве постановил арестовать водителя такси, подозреваемого в отравлении и ограблении пассажира, сообщается на сайте МВД РФ.
Ранее сотрудники московской полиции установили, что проживающий в Московской области 58-летний уроженец Армении совершил разбой в отношении пассажира такси с использованием сильнодействующих веществ.
Мужчина с признаками сильного отравления был доставлен в одну из больниц.
По версии следствия, он почувствовал себя плохо, выпив воды, предложенной таксистом. Пассажир попросил остановить машину, а когда он покинул ее, автомобиль тут же уехал. На следующий день мужчина обнаружил, что с его банковской карты, оставленной в такси, было списано 16 тысяч рублей.
Подозреваемый сам явился в территориальный отдел полиции после разъяснительной работы, проведенной с его родственниками, говорится в сообщении ведомства.
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