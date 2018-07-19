На острове Ява нашли самого древнего Homo erectus

Международная группа археологов обнаружила на острове Ява останки древнего человека возрастом около 1,8 миллиона лет.

Это на триста тысяч лет больше, чем Homo erectus, кости которых ранее удавалось найти в Индонезии, — поясняют исследователи.

Обнаруженные останки стали первым свидетельством самого раннего появления человека на территории современной Индонезии 1,8 миллиона лет назад.

До недавнего времени считалось, что возраст самых древних останков на острове составляет 1,5 миллиона лет.

Напомним, что Homo erectus жили в Африке, южных районах Европы и Азии около 1,5 млн. л.н. — 400 тысяч лет назад.

Являясь уже несомненными людьми, Homo erectus всё же сильно отличались от современного человека, так что многие антропологи склоняются к выделению для них особого рода Питекантропов (Pithecanthropus).



Самые первые находки этого вида были обнаружены на острове Ява.

Возраст новой находки нас удивил. Мы уже знаем несколько частично сохранившихся скелетов, которые являются примитивным подвидом Homo erectus. Их возраст оценивается в 1.77 миллиона лет, т. е. они почти ровесники найденных останков, — пояснили авторы работы.

Сейчас останки находятся в лаборатории и их изучением занимаются антропологи. Исследование скелета крайне важно для понимания процесса развития и расселения гоминид по планете.