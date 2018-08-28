Глава ПАСЕ оправдалась за возвращение России

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори-Паскье заявила, что восстановление российской делегации в этой международной организации и утверждение ее прав в полном объеме не означает одобрение присоединения Россией Крыма в 2014 году.

«Утверждение полномочий — это не карт-бланш», — цитирует Мори-Паскье РИА Новости. Она подчеркнула, что ПАСЕ по-прежнему считает воссоединение Крыма с Россией «противоправной аннексией».



«Мы продолжаем настаивать на принципе международного права, которому мы все привержены», — отметила председатель ПАСЕ, добавив, что Ассамблея считает диалог наиболее эффективным средством урегулирования споров, поэтому рассчитывает на полное и всестороннее сотрудничество с Россией.



Гражданке Швейцарии Лилиан Мори-Паскье 62 года, она занимает пост президента Парламентской ассамблеи Совета Европы второй срок подряд и является четвертой женщиной, когда-либо возглавлявшей ПАСЕ. Мори-Паскье медик по образованию, ранее возглавляла Федерацию акушерок Швейцарии, политическую карьеру сделала в кантоне Женева. С января 2018 года возглавляет парламентскую группу «Социалисты, демократы и „зеленые“».



Напомним, в конце июня, несмотря на энергичные протесты украинских парламентариев, члены Парламентской ассамблеи Совета Европы ПАСЕ проголосовали за приглашение российской делегации участвовать в июньской сессии. После опубликования результатов голосования оказалось, что российским дипломатам удалось заручиться поддержкой всех крупных стран Евросоюза, кроме Польши.

Затем члены ПАСЕ большинством голосов одобрили резолюцию, которая подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме. Сразу после принятия резолюции украинская делегация отказалась участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи. Моральную поддержку ей оказали делегаты из Словакии, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Грузии, однако прерывать работу своих делегаций в ПАСЕ они не стали.

