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Не менее 20 человек пострадали во время мощного взрыва в ТЦ во Флориде

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© Twitter.com

© Twitter.com

Как минимум 20 человек получили ранения в результате мощного взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает агентство Associated Press.

По предварительным данным, погибших в результате взрыва нет, однако двое пострадавших находятся в очень тяжелом состоянии.

Взрыв практически полностью разрушил пиццерию, устоял лишь металлический каркас.

Также пострадали здания, расположенные поблизости.

Агентство отмечает, что куски бетона отлетали на расстояние 50 метров, а обломки металла — на 90 метров.

По данным пожарной службы, в пустующем ресторане взорвался газ.

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