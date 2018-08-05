Не менее 20 человек пострадали во время мощного взрыва в ТЦ во Флориде
- 06 июля 2019, 21:45
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Как минимум 20 человек получили ранения в результате мощного взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает агентство Associated Press.
По предварительным данным, погибших в результате взрыва нет, однако двое пострадавших находятся в очень тяжелом состоянии.
Взрыв практически полностью разрушил пиццерию, устоял лишь металлический каркас.
Также пострадали здания, расположенные поблизости.
Агентство отмечает, что куски бетона отлетали на расстояние 50 метров, а обломки металла — на 90 метров.
По данным пожарной службы, в пустующем ресторане взорвался газ.
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