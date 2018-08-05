Не менее 20 человек пострадали во время мощного взрыва в ТЦ во Флориде

Как минимум 20 человек получили ранения в результате мощного взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает агентство Associated Press.

По предварительным данным, погибших в результате взрыва нет, однако двое пострадавших находятся в очень тяжелом состоянии.

Взрыв практически полностью разрушил пиццерию, устоял лишь металлический каркас.



Также пострадали здания, расположенные поблизости.

Агентство отмечает, что куски бетона отлетали на расстояние 50 метров, а обломки металла — на 90 метров.

По данным пожарной службы, в пустующем ресторане взорвался газ.

