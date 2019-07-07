найти ×
   
  • USD +0.18
    63.58
  • EUR +0.12
    71.66
СохранитьСохранено0
×

302062

Тест: Танки грязи не боятся, или Угадайте бренд по рекламному слогану

Small dd3dc5f883
  • 07 июля 2019, 00:05
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Рекламный слоган — лаконичная фраза, которая выражает миссию компании или ключевые преимущества бренда. Успешный слоган легко запоминается, быстро уходит в народ и становится крылатым.

Таких примеров в мире немало: «Танки грязи не боятся», «Не тормози. Сникерсни!», «Вы всё ещё кипятите? Тогда мы идём к вам!», «Имидж — ничто, жажда — всё», «Мир, дружба, жвачка!», «Заплати налоги и спи спокойно», «И пусть весь мир подождёт» — эти фразы почти сразу стали предметом шуток и многочисленных мемов и сделали бренд узнаваемым.

Мы создали для вас тест с самыми интересными рекламными слоганами и предлагаем попробовать угадать, каким компаниям они принадлежат. Предупреждаем, тест не такой простой, как кажется на первый взгляд!

Сколько правильных ответов вы дали? Слоган какого бренда стал для вас сюрпризом? Делитесь результатами в комментариях, а тестом — с друзьями!

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Город
Станция «Мичуринский проспект» Солнцевской линии метро во всех деталях
807807читать позжечитаю позже
Наука и техника
Почему исчезла цивилизация майя
15660251читать позжечитаю позже

главное


Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F1

Рассказываем о недорогом и поразительном смартфоне.

7296592читать позжечитаю позже

Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое12 марта

Вы еще платите за ЖКУ столько, сколько вам начислили? Тогда мы идем к вам.

16038555читать позжечитаю позже