Тест: Танки грязи не боятся, или Угадайте бренд по рекламному слогану

Рекламный слоган — лаконичная фраза, которая выражает миссию компании или ключевые преимущества бренда. Успешный слоган легко запоминается, быстро уходит в народ и становится крылатым.

Таких примеров в мире немало: «Танки грязи не боятся», «Не тормози. Сникерсни!», «Вы всё ещё кипятите? Тогда мы идём к вам!», «Имидж — ничто, жажда — всё», «Мир, дружба, жвачка!», «Заплати налоги и спи спокойно», «И пусть весь мир подождёт» — эти фразы почти сразу стали предметом шуток и многочисленных мемов и сделали бренд узнаваемым.

Мы создали для вас тест с самыми интересными рекламными слоганами и предлагаем попробовать угадать, каким компаниям они принадлежат. Предупреждаем, тест не такой простой, как кажется на первый взгляд!

Сколько правильных ответов вы дали? Слоган какого бренда стал для вас сюрпризом? Делитесь результатами в комментариях, а тестом — с друзьями!