Российский фильм стал призером кинофестиваля в Карловых Варах

Снятый российским режиссером Борисом Акоповым фильм «Бык» получил Большую премию международного кинофестиваля в Карловых Варах в конкурсной категории «К Востоку от Запада», сообщается на сайте мероприятия.

Фестиваль завершился в субботу, 6 июля.

Кроме картины «Бык» в конкурсную программу секции «К Востоку от Запада» были включены еще 11 кинолент.

Большая премия составляет 15 тысяч долларов денежного вознаграждения и должна делиться пополам между режиссером и продюсером ленты-победителя.

В июне, как писал «Ридус», дебютный фильм выпускника ВГИКа Бориса Акопова «Бык» был удостоен Гран-при российского фестиваля «Кинотавр» в Сочи.

Международный кинофестиваль в Карловых Варах (Чехия) проводится ежегодно с 1946 года.