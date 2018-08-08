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МЧС предупредило москвичей о дожде с грозами и усилении ветра

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© Артем Геодакян/ТАСС

© Артем Геодакян/ТАСС

МЧС выпустило экстренное предупреждение, сообщив, что в ближайшие часы в столичном регионе ожидаются дождь с грозой, а также усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду.

Спасатели в связи с непогодой советуют водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

Сотрудники МЧС также предупреждают, что во время грозы нельзя купаться и ловить рыбу, необходимо держаться подальше от водоемов.

Кроме того, рекомендуется водителям парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, а пешеходам обходить рекламные щиты и не прятаться от дождя под деревьями, отмечается на сайте столичного управления МЧС.

Как и обещал «Ридус», в выходные в столичный регион снова пришла осенняя погода с обложными дождями и понижением температуры.

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