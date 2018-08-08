МЧС предупредило москвичей о дожде с грозами и усилении ветра
- 06 июля 2019, 18:36
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
МЧС выпустило экстренное предупреждение, сообщив, что в ближайшие часы в столичном регионе ожидаются дождь с грозой, а также усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду.
Спасатели в связи с непогодой советуют водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.
Сотрудники МЧС также предупреждают, что во время грозы нельзя купаться и ловить рыбу, необходимо держаться подальше от водоемов.
Кроме того, рекомендуется водителям парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, а пешеходам обходить рекламные щиты и не прятаться от дождя под деревьями, отмечается на сайте столичного управления МЧС.
Как и обещал «Ридус», в выходные в столичный регион снова пришла осенняя погода с обложными дождями и понижением температуры.
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